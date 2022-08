Bimbo travolto dal pirata a Milano, i familiari: "Aspettiamo le indagini"

Bimbo travolto dal pirata della strada in via Bartolini a Milano

Bimbo travolto da pirata, i familiari: "Aspettiamo le indagini"

Due mazzi di fiori bianchi e gialli ed un biglietto con le parole "Riposa in pace" sono comparsi questa mattina nel punto in via Bartolini in cui nella notte tra lunedì e martedì e stato travolto e ucciso da un'auto pirata un bambino in bicicletta di undici anni. Il padre della giovane vittima, a pochi metri di distanza da dove e' stato investito il figlio, gestisce un ristorante-rosticceria.

I vicini: "Il bambino giocava spesso qui davanti"

Oggi, come riferisce Ansa, ha parlato il fratello dell'uomo: "C'e' tanto dolore, ma preferiamo non dire nulla e aspettare le indagini. Abbiamo rimesso tutto nelle mani di un avvocato". Il bimbo "era sempre qui con il padre", spiega invece un dipendente del Turkish Kebab adiacente alla rosticceria. "Giocava spesso qui davanti. Quando ci siamo resi conto che era successo qualcosa - aggiunge - ci siamo precipitati sul posto". Ma era gia' troppo tardi: "Erano arrivati l'ambulanza e i vigili del fuoco - conclude - Perdere un figlio cosi' e' troppo pesante".