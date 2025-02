“Bio cucina mediterranea": Massimiliano Capretta presenta il libro a Bologna

“Bio-Cucina-Mediterranea”, equivale a leggerezza, gusto e qualità di vita. Mangiare bene non è solo una questione di gusto, ma anche di alzarsi da tavola appagati ma non appesantiti, sazi ma pronti alle mille attività quotidiane. Godersi il pasto mantenendo il giusto equilibrio è l’obiettivo di questa filosofia di cucina spiegata attraverso consigli nutrizionali, aneddoti e ricette tutte da scoprire. La tavola come ritrovo, condivisione, benessere.

Cucina mediterranea, l'unica dieta patrimonio Unesco

Bio perché si predilige la selezione delle materie biologiche a km zero o di provenienza certificata; Cucina per affermare l’importanza delle tecniche di cottura al fine della salvaguardia dell’alimento e infine Mediterranea - unica dieta patrimonio dell’UNESCO - per l’ispirazione ad una tradizione culinaria in grado di inglobare in sé tutto quello che il ricchissimo territorio è in grado di offrire. Nel libro - arricchito da ricette, consigli e segreti del mestiere - lo Chef Massimiliano Capretta guida il lettore in un percorso innovativo e sperimentale che propone tecniche, cotture e preparazioni facilmente trasmissibili e adottabili per creare nuovi piatti. La tavola diventa così un vero laboratorio di emozioni, dove il cibo ha il potere di renderci più felici, coraggiosi e in salute. Il volume sarà presentato mrtedì 25 febbraio alle 14:30 alla Fiera Sana Bologna, Sala Lab Accademy (padiglione 18, Bologna Fiere). Modera l'incontro l'editor Elisa Azzimondi

Chi è Massimiliano Capretta

Massimiliano Capretta è Chef e patron del ristorante l’Arca ad Alba Adriatica. Lo chef vede il ristorante come un centro pulsante, un cuore, in cui i piatti vengono destrutturati e in cui gradualmente vengono tolti ingredienti per poi essere reinseriti. Il tutto si basa su tecniche naturali di cottura che fanno sì che i piatti siano “tecnicamente” naturali. “Sano, buono, bello” è la filosofia portante. L’Arca vanta -già da molti anni- di essere l’unico ristorante in Abruzzo ad avere la certificazione biologica.