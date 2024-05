Bioera, ex società Santanchè: 60 giorni per il risanamento

Il Tribunale fallimentare di Milano ha emesso stamani la sentenza sulla società del gruppo bio-food, di cui la ministra del Turismo Daniela Santanchè è stata presidente fino al febbraio del 2022, Bioera: avrà infatti 60 giorni di tempo per presentare o un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano di concordato preventivo per il risanamento. Questo perché il Tribunale ha deciso di accogliere la richiesta di poter accedere al cosiddetto "concordato in bianco" avanzata due giorni fa dai legali della spa.

Bioera, il lavoro sulle le proposte di salvataggio

I giudici (De Simone-Pipicelli-Vasile) hanno nominato un commissario, l'avvocato Corrado Camisasca, che dovrà in seguito esprimere un parere sulla proposta di salvataggio per la quale la società lavorerà nelle prossime settimane. Anche la Procura di Milano, che ieri invece aveva insistito per la liquidazione giudiziale per un passivo di circa 6 milioni di euro, dovrà dare un parere o sull'accordo di ristrutturazione o sul piano di concordato. Le proposte dovranno passare, inoltre, per l'omologa dei giudici, dopo un'udienza da fissare.