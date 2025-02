Bit 2025: Federterme presenta Italcares, piattaforma di turismo medicale

Italcares, la piattaforma di turismo medicale di Federterme, presente alla BIT di Milano con uno stand dedicato, è stata protagonista oggi dell’incontro “Made in Italy senza confini: Italcares e le Terme nell’internazionalizzazione dell’eccellenza italiana. Una sinergia innovativa che integra turismo medicale e benessere termale per attrarre investimenti globali, valorizzare il Made in Italy e promuovere un modello internazionale di eccellenza”. Al panel sono stati trattati temi come l’internazionalizzazione e l’organizzazione del turismo medicale, la promozione del Made in Italy nel settore, l’importanza di fare rete tra le eccellenza italiane e la necessità di fare formazione, digitalizzazione e marketing su un settore, quello del wellness, che ha bisogno di competenze specifiche.

Hanno partecipato: Raffaella Di Sipio - Direttore Italcares Federterme Confindustria, Marco Maggia – Vice Presidente Federterme Confindustria e Ceo Ermitage Terme Medical Hotel Abano Terme, Maria Elena Rossi - Direttore Marketing Enit Spa, Daniele D’Amario - Coordinatore della commissione politiche per il turismo della Conferenza delle Regioni.

Durante la manifestazione, Italcares ha dedicato inoltre uno spazio di approfondimento dedicato a trattare insieme ai suoi partner, varie tematiche, tra le quali:

La medicina estetica di Botox Bar Italia, le soluzioni più avanzate e i trattamenti personalizzati per migliorare e donare luminosità e linfa vitale all’aspetto fisico, favorendo di riflesso una maggiore fiducia in sé stessi per un ritrovato benessere personale;

La nuova Telemedicina del Gruppo San Donato e l’innovazione per la Cura a distanza: un servizio efficace di telemedicina e di teleconsulto che attraverso un device fornisce assistenza medica a distanza.

I soggiorni di Senior Housing per gli Over 65 del Gruppo Vivere Over: le soluzioni residenziali per un Invecchiamento Attivo e Protetto. Si tratta del primo approccio in Italia che permette ai senior di vivere in autonomia senza rinunciare alla sicurezza e al supporto costante. Gli alloggi, progettati per garantire libertà e privacy, sono dotati di tecnologie moderne per un’assistenza totale ma mai intrusiva. Le residenze, che sono distribuite in tutta Italia in zone naturali e costiere, hanno l’obiettivo di mantenere alta la qualità della vita degli anziani, in un ambiente sicuro e stimolante.

Di Sipio (Italcares): "Con la nuova piattaforma un progetto di organizzazione logistica e digitale"

“Per la prima volta, grazie a questa piattaforma, si crede in un progetto di organizzazione logistica e digitale”, ha affermato Raffaella Di Sipio, Direttore Italcares. Ogni giorno ne arricchiamo i contenuti, si sono anche aggiunte nuove tipologie di prestazioni, come la medicina estetica, che non era presenti quando la piattaforma è stata lanciata ad ottobre. Il viaggio dell’utente dentro il portale è pensato per essere il più semplice possibile, si può sia selezionare una struttura specifica, che scegliere la tipologia di prestazione compilando un form attraverso italcares o atterrando direttamente sui portali delle singole strutture. Ma questa è solo la prima parte: stiamo lavorando alla costruzione della parte b2b, ed è già prevista la possibilità per le agenzia di viaggi di diventare partner per costruire un’attività verticale”.

La presenza di Thermalia alla BIT di Milano conferma il ruolo strategico di Federterme nel promuovere un turismo termale d’eccellenza con un sostegno costante agli operatori del territorio. Un invito a lasciarsi ispirare dalla forza rigenerante delle acque termali e a vivere un benessere autentico, naturale e duraturo.