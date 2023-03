Bitcoin, commissariata la società di The Rock Trading

La Sezione civile specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano, decidendo nell'ambito di un procedimento nato da una denuncia di "gravi irregolarità gestorie", ha provveduto "alla revoca degli amministratori di Digital Rock Holding spa, società controllante, tra le altre, The Rock Trading srl, operatore italiano specializzato in servizi relativi alla compravendita ed alla conversione di criptovalute", ossia i bitcoin, "e gestione di portafogli digitali per conto di terzi".

Lo si legge in una nota firmata dal presidente facente funzioni del Tribunale di Milano Fabio Roia. I giudici hanno "nominato un amministratore giudiziario di Digital Rock Holding spa, al quale sono stati conferiti ampi poteri gestori comprendenti anche verifiche e accertamenti relativi alla gestione delle società controllate". The Rock Trading, società-piattaforma per investimenti in criptovalute, una delle più grandi in Italia in questo settore, di recente è finita anche al centro di un'inchiesta della Procura di Milano per ipotesi di truffa e appropriazione indebita ai danni di migliaia di clienti, come riferisce Ansa.