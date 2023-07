"Blackout causati da caldo nel sottosuolo". Lo spiega l’assessore Sertori

"Il mito è quello che crediamo tutti, cioè che aumentano esponenzialmente i consumi per i condizionatori e per il caldo, e siamo portati a pensare che ci sia un sovraccarico, una maggiore richiesta di energia e quando manca scatta il blackout. In realtà non è così, non è questa la motivazione". Lo ha detto l'assessore regionale a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, a margine di una conferenza per fare il punto sulla situazione del settore energetico.

Sertori: "Il caldo molto importante che si trasferisce anche nel sottosuolo surriscalda i cavi che sono quelli che trasportano le energie"

"Il caldo molto importante che si trasferisce anche nel sottosuolo - ha spiegato - surriscalda i cavi che sono quelli che trasportano le energie e scatta il blackout. Queste cose si conoscono poco perché sono sotto terra e non si vedono, ma Terna sta facendo investimenti molto importanti per sostituire questi cavi e scongiurare il più possibile questi fenomeni, che con l'innalzamento della temperatura sono sempre più frequenti".