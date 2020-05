Blackout informatico a Palazzo Giustizia Milano per guasto rete

Un black out dei sistemi informatici ha bloccato stamattina parte dell'attivita' del Palazzo di Giustizia di Milano. Secondo quanto appreso, il danno riguarda una centralina in via Manara, che regola la corrente elettrica con cui si alimentano i server del palazzo. Il guasto e' stato segnalato gia' ieri sera alle 10, ma i tecnici, ancora stamattina, sono al lavoro per cercare di ripararlo. Molti uffici della procura sono quindi paralizzati e non possono proseguire l'attivita', che, anche a causa del Coronavirus, e' stata in gran parte spostata sul web e sui supporti informatici. Nei corridoi del palazzo si parla di "un problema serio" per la prosecuzione dei lavori e delle indagini. Gia' ieri sera si era chiesto l'intervento della manutenzione interna, ma non e' bastato, mentre stamattina e' stato necessario affidare il lavoro ai tecnici della rete.