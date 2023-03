Blanco è "Innamorato": nel secondo album anche un duetto con Mina

Blanco annuncia il suo attesissimo secondo album in studio "Innamorato", in uscita venerdi' 14 aprile in formato CD, vinile, CD e vinile autografato e in digitale su tutte le piattaforme per Island Records / Universal Music Italia. Il disco conterra' la collaborazione con Mina - la voce che ha segnato indelebilmente l'immaginario del panorama musicale italiano e internazionale - nel brano "Un Briciolo Di Allegria", singolo che sara' all'interno di entrambi gli album degli artisti. Svelata anche la cover di "Innamorato", l'album scritto e composto da Blanco e Michelangelo, realizzata da uno scatto di Chilldays nel deserto boliviano Salar de Uyuni.

Blanco, il ritorno dopo un anno da record

L'attesissimo ritorno arriva dopo l'incredibile catena di traguardi raggiunti dall'artista nell'ultimo anno: 54 dischi di platino, 2 dischi d'oro, oltre 2.6 miliardi di stream sulle piattaforme, un tour di 35 date andato interamente Sold Out, l'annuncio di due appuntamenti negli stadi e un'impronta gia' profonda nel panorama musicale nazionale. L'artista e' atteso per due appuntamenti prodotti da Vivo Concerti e Friends and Partners, per la prima volta negli stadi: martedi' 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedi' 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano.