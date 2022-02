Blanco e Mahmood: record su Spotify con "Brividi". Il tour del bresciano

Mahmood e Blanco: record su Spotify con "Brividi"

Mahmood e Blanco: la loro "Brividi" è il brano più ascoltato su Spotify. Non solo: il pezzo ha battuto il record italiano di ascolti di un brano nelle prime 24 ore, oltre 3 milioni e mezzo, guadagnandosi anche un fugace quinto posto nella chart Global.

L'effetto Sanremo sulle classifiche di ascolto di Spotify c'è ma non è dirompente: tre i brani del festival nella top ten. Al quinto posto c'è Rkomi con "Insuperabile" e la settimo La Rappresentante di Lista con "Ciao ciao".

Il milanese Mahmood ed il bresciano Blanco al primo posto anche nella classifica dei singoli piu' venduti secondo i dati forniti dalla Fimi con la loro "Brividi".

Blanco in tour: la prima data a Genova

Blanco in tour: annunciate le date. Fresco di vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood, ha inserito oggi Genova nel suo tour che prendera' il via in aprile da Padova, per chiudersi a settembre a Milano. Il capoluogo ligure sara' la prima data estiva del tour del 18enne cantante bresciano e la notizia e' stata accolta con entusiasmo dal sindaco, Marco Bucci: "Il neo vincitore del Festival di Sanremo inaugurera' la sua tourne'e estiva con la prima data italiana a Genova - ha scritto il primo cittadino su Facebook - Il concerto dara' il via al Festival dedicato alla Gen Z in scena al parco degli Erzelli-Great Campus. Blanco - ha aggiunto Bucci - e' il piu' giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli piu' venduti e il secondo artista del 2021 piu' ascoltato su Spotify. Genova si appresta a vivere una stagione ricca di grandi eventi di livello nazionale e internazionale".

Blanco sul palco del Lucca Summer festival

Blanco sara' sul palco del Lucca Summer festival il 21 luglio in piazza Napoleone. I biglietti sono disponibili da oggi. Mentre sono state riprogrammate le due date di maggio del tour primaverile di Blanco all'Estragon di Bologna: dall'8-9 sono state spostate a domenica 22 e lunedi' 23, perche' in qualita' di vincitore al Festival di Sanremo il giovane artista bresciano partecipera' con Mahmood - con il brano 'Brividi' - all'Eurovision Song Contest, a Torino dal 10 al 14 maggio.

Blanco in tour: show già sold out

Gli show sono 'sold out' e i biglietti in possesso rimarranno validi per le nuove date. Poi in estate il 'Blu Celeste Tour' tocchera' tra l'altro l'Arena della Regina di Cattolica (Rimini) il 6 agosto. Oltre ad aver collezionato in meno di un anno 28 dischi di platino, 7 dischi d'oro e piu' di un miliardo di streaming totali, Blanco e' il piu' giovane artista italiano ad essersi posizionato per 18 settimane al primo posto della classifica Fimi/GfK dei singoli piu' venduti e il secondo artista del 2021 piu' ascoltato su Spotify