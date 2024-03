Milano Ristorazione, blatta nel piatto della mensa: è polemica

Blatta nel piatto con il pollo. Bufera su Milano Ristorazione

Milano Ristorazione, che consegna 83mila pasti al giorno nelle scuole comunali milanesi, e' nell'occhio del ciclone. Dopo bullone e plastica nel pane ora e' comparsa una blatta nel pollo. "Pranziamo in due turni – racconta una maestra di via San Giacomo -. Mercoledì io ero già rientrata in classe quando una mia collega, salendo, mi ha fatto sapere di aver trovato una blatta nel piatto, mostrandomi anche la foto scattata. Il piatto è stato poi sigillato dalle scodellatrici, come da protocollo, per gli accertamenti".

Blatta nel piatto di Milano Ristorazione, i genitori sono furiosi

L'insetto era nella pietanza servita quel giorno: purè di patate e bocconcini di pollo biologico con crema di verdure miste. I genitori sono furiosi. "Abbiamo saputo di questo episodio ieri, durante un'assemblea a scuola – racconta una mamma – e siamo rimasti scioccati: dopo la plastica nei panini, ecco gli scarafaggi. Che cosa viene dato da mangiare ai nostri figli? Noi paghiamo per un servizio di bassa qualità, non c'è igiene né sicurezza".