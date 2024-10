Blitz contro giochi di Halloween pericolosi: sequestrati 80mila articoli non a norma a Milano e in Brianza

Nei giorni scorsi, la Polizia locale di Milano, attraverso il Gruppo operativo anticontraffazione (Goac), ha concluso un'importante operazione di controllo che ha portato al sequestro di circa 80mila giocattoli non conformi agli standard di sicurezza europei. Gli agenti, dopo accurate perquisizioni nei magazzini di Milano, Concorezzo e Brugherio, hanno trovato una vasta quantità di articoli potenzialmente pericolosi, dal valore complessivo di circa 650mila euro, tra cui cerchietti di Halloween, zucche, maschere, streghe e pupazzi di peluche. Le merci, conservate su una superficie complessiva di 23mila mq, erano gestite da due società commerciali sotto la direzione di cittadini cinesi, che sono stati denunciati per frode in commercio e violazione delle normative europee sulla sicurezza dei giocattoli.

Giocattoli pericolosi con falso marchio CE: sicurezza dei piccoli a rischio

Nonostante fossero etichettati con il marchio CE, che dovrebbe garantire la conformità agli standard europei, i giocattoli sequestrati non rispettavano i requisiti minimi di sicurezza. Alcuni articoli, destinati anche a bambini sotto i tre anni, risultavano pericolosamente fragili e presentavano componenti non sicure: ad esempio, i vani batteria erano facilmente accessibili, con il rischio che le pile a bottone potessero essere ingerite. Inoltre, molti prodotti potevano facilmente rompersi in piccoli pezzi, creando un rischio concreto di soffocamento per i più piccoli.

Massima allerta in vista delle festività, Mirabelli: "Intensificati i controlli"

Con l'approssimarsi delle festività, la Polizia locale ha intensificato i controlli per contrastare l’immissione sul mercato di prodotti pericolosi. “Questa operazione rappresenta solo una parte delle misure di controllo messe in atto per garantire la sicurezza dei consumatori, specialmente quella dei bambini,” ha dichiarato il comandante della Polizia locale Gianluca Mirabelli. Il lavoro degli agenti si estende anche a categorie come piccoli elettrodomestici e cosmetici, spesso venduti senza le necessarie certificazioni di sicurezza.

Pronti all'intervento europeo: scatta la segnalazione tramite sistema Rapex

Nelle prossime settimane, grazie al coordinamento con il Ministero della Salute, i giocattoli pericolosi verranno inseriti nel sistema di allerta europeo Rapex, con l’obiettivo di attivare il divieto di commercializzazione dei prodotti su tutto il territorio dell’Unione Europea. “Garantire la sicurezza nelle nostre case e nelle mani dei nostri bambini è una priorità assoluta. Grazie alla segnalazione europea, speriamo di fermare la diffusione di questi prodotti anche oltre i confini italiani,” ha dichiarato Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano.