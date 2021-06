Blitz dei Ros contro l'estrema destra: indagata anche Miss Hitler

C'e' anche Francesca Rizzi, una milanese che ha vinto nel 2019 il concorso di bellezza per 'miss Hitler' sul social network russo 'VK', tra i dodici indagati finiti nel mirino dei carabinieri del Ros nell'ambito dell'inchiesta della procura di Roma su alcuni appartenenti al gruppo 'Ordine Ario Romano'. Gli investigatori sospettano tra gli obiettivi degli associati ci fosse anche un'azione (non ancora maturata in un progetto concreto) contro una struttura della Nato con l'utilizzo di ordigni esplosivi artigianali preparati secondo le istruzioni diffuse via web. Chi indaga vuole capire se la donna si stesse attivando per cercare un legame con alcuni militanti portoghesi: il gruppo smascherato dal Ros, infatti, risultava in contatto con l'organizzazione 'Nova Ordem Social'. E analoghi contatti via social chiamerebbero in causa anche il professor Marco Gervasoni, docente dell'Universita' del Molise gia' perquisito nelle scorse settimane nell'ambito dell'indagine per minacce a offese al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.