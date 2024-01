Donna trans bloccata a manganellate: pm Milano, a processo 5 vigili

Bloccata e presa a manganellate, a processo 5 vigili di Milano

La Procura di Milano ha chiesto di rinviare a giudizio cinque dei sette vigili urbani indagati, a vario titolo, con le accusa di lesioni aggravate e falso per l'intervento nei confronti di Bruna, una donna transessuale di 42 anni colpita da calci e manganellate il 24 maggio 2022 in zona Bocconi a Milano. Contestualmente la pm Giancarla Serafini, coordinata dalla procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, ha chiesto l'archiviazione in relazione alle posizioni a cui erano contestate le ipotesi di reato di abuso di autorita' contro arrestati o detenuti minacce e violenza privata. In udienza preliminare davanti al gup comparira' anche la stessa Bruna accusata di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, rifiuto di fornire le generalita' e ricettazione per il possesso di un tessera Atm non intestata a lei.