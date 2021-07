Bloccata la circolazione sulla ferrovia per "colpa" delle nutrie



La circolazione lungo la linea ferroviaria Cremona-Mantova è stata interrotta per un dissesto nel terreno rilevato sotto ad alcune traversine nella porzione di tratta che passa per il Comune di Torre dè Picenardi, in provincia di Cremona.



"Che il problema delle nutrie in Lombardia rappresenti una vera e propria emergenza lo sappiamo tutti da molti anni, ma mai era capitato un evento grave come quello di questa sera a Torre de' Picenardi, dove la prontezza di un agricoltore e del Sindaco Mario Bazzani che ha immediatamente avvertito Rfi, ha evitato che un treno della Mantova-Cremona-Milano transitasse su binari sospesi su una voragine creata, molto probabilmente, dalle nutrie, come i tanti agricoltori della zona hanno immediatamente evidenziato. In Lombardia, purtroppo, non c'e' ancora un piano per le nutrie per i prossimi due anni e le risorse stanziate sono davvero insufficienti". A denunciarlo il consigliere regionale Matteo Piloni, capodelegazione dem in commissione Agricoltura, che proprio oggi ha presentato una interrogazione all'assessore Fabio Rolfi sull'argomento.

