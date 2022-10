Bloccato due giorni fa per scippo. I Carabinieri fermano di nuovo un 12enne

Un 12enne, secondo quanto riporta l'ANSA, bloccato solo due giorni fa per lo scippo di un orologio a Milano, è stato fermato di nuovo dai carabinieri mentre mordeva e prendeva a pugni alcuni passanti dopo aver strappato una collanina a una studentessa 21enne.

Il ragazzino è scappato da una comunità di Genova



Il ragazzino, proveniente dal Marocco, che è scappato da una comunità a Genova, alle 17 di ieri ha aggredito la ragazza all'angolo tra corso Buenos Aires e via Lazzaro Palazzi, una delle arterie principali dello shopping milanese.

Qualche giorno fa aveva aggredito e rapinato un turista

All'arrivo dei militari è stato bloccato e accompagnato in caserma per l'identificazione. Il 12enne, un minore non accompagnato e non è imputabile, è in attesa di essere accolto da un'altra comunità.

Solo pochi giorni fa era stato sorpreso dal Nucleo Radiomobile dopo aver aggredito e rapinato un turista americano di 35 anni a cui aveva portato via un orologio da 27mila euro mentre passeggiava in via Manzoni.