Blue Taste raddoppia a Milano. Il cibo sano arriva in zona ex Fiera

Arriva a Milano un nuovo locale Blue Taste, un luogo dedicato al cibo sano. Come riporta Gambero Rosso, dopo un’apertura in sordina in centro a Milano (in via Santa Sofia) e due store take away in franchising a Torino e Sofia (Bulgaria), il progetto punta su un locale più strutturato in zona ex Fiera (prendendo il posto di un altro concept “healthy”, quello di Rigoni di Asiago).

200 Mq con un dehors di 30 Mq per un totale di 90 coperti

200 Mq con un dehors di 30 Mq per un totale di 90 coperti. Apertura dalle 8 alle 23, sette giorni su sette, dunque da colazione al pranzo all’aperitivo, all’immancabile brunch nel weekend.

Blue Taste, ecco da dove nasce l’idea

Blue Taste nasce dalle Blue Zones, ovvero cinque zone individuate dall’esploratore e giornalista del National Geographic Dan Buettner in collaborazione con i demografi Gianni Pes e Michel Poulain, che sul Journal of Experimental Gerontology avevano identificato la Sardegna come la regione con la più alta concentrazione di centenari maschi, disegnando sulla mappa dei cerchi blu concentrici che evidenziavano alcuni villaggi di estrema longevità.