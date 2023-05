Bobo Vieri, la casa da sogno a Milano. Appartamento in stile art decò

Due case da sogno. Una a Miami, l’altra a Milano. Ecco dove vive Bobo Vieri assieme alla sua compagna, Costanza Caracciolo.

L’ex calciatore, che da qualche giorno ha avviato le trasmissioni di “The Skill Game” accanto a Bernardo Corradi, ha un appartamento nella zona Brera a Milano dallo stile art decò. Ampi spazi e arredi molto minimal, spiccano colori e toni molto chiari dal bianco al grigio. Da alcune foto pubblicate da Caracciolo, emerge un dettaglio della zona tv, racchiusa in una sorta di nicchia circondato da armadi a blocchi.

La casa di Bobo Vieri a Miami

Stesso stile per la casa di Vieri a Miami, dove passa la maggior parte del tempo. L’appartamento sorge in un grattacielo con vista sull’oceano nei pressi di Miami Beach. E presenta una favolosa terrazza con piscina dalla vista mozzafiato.

L’arredamento interno non si discosta molto dallo stile della casa milanese: l’ambiente è moderno dove predominano colori molto chiari e tenui come il bianco e il beige. Nel salotto si trova un grande divano arricchito da enormi cuscini tutti nella tonalità del beige. Nella stessa sala campeggiano delle poltrone, un tavolino da caffè, lampade e quadri, arredi che richiamano lo stesso stile del divano. Insomma, in entrambi i casi, confort e stile garantiti.