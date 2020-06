Bocconi: Verona confermato rettore per un terzo mandato

L'università Bocconi conferma Gianmario Verona come rettore. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente Mario Monti, ha riconfermato Verona per un terzo mandato, di durata biennale, che avra' inizio il primo novembre prossimo per concludersi il 31 ottobre 2022. "I risultati conseguiti dal rettore Verona in questi anni hanno fortemente contribuito a consolidare la Bocconi come universita' europea leader nelle scienze sociali", commenta Monti, mentre Verona sottolinea come "la crescente digitalizzazione e le sfide di una societa' sempre piu' globale e interconnessa, come ha dimostrato anche l'emergenza Covid19, richiedono una ricerca e una didattica di frontiera. Nei prossimi anni proseguiremo sulla strada della produzione di conoscenza d'impatto, come nel caso del recente Covid Crisis Lab, e nell'applicazione delle scienze sociali alla costruzione di un capitalismo sostenibile. Nel farlo aumenteremo il nostro impegno per garantire la diversity culturale e di genere della comunita' Bocconi". Ampliamento dei confini disciplinari delle scienze sociali con particolare attenzione alle scienze cognitive e al consolidamento dell'area computer science, revisione del modello didattico con forte ibridazione delle tecnologie digitali, promozione dell'universita' come ascensore sociale e come luogo di diversity culturale e di genere. Sono queste le nuove direttrici su cui la Bocconi dovra' lavorare nei prossimi due anni - sottolinea una nota dell'Universita' milanese - e che rappresentano le traiettorie della Visione Bocconi 2030 e del Piano Strategico 2021-25 a cui l'ateneo, con la guida del vice presidente Andrea Sironi, sta lavorando.