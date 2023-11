Bollate: clienti e guide premiano "InGalera", il ristorante del carcere

Una storia di riscatto, di solidarietà ma anche di imprenditoria sociale. E di successo ovviamente. Parliamo di InGalera, il ristorante del carcere di Bollate a Milano che negli anni è diventato un punto di riferimento anche a livello gastronomico. Come riporta "Gamberorosso notizie" le proposte sono due: menu pranzo e cena, con piatti ricercati e costi abbastanza contenuti. Quello fisso del sabato prevede due opzioni al costo di 45 euro: pesce (con Risotto al nero, moscardini alla luciana e polvere di tarallo; fish and chips di ombrina in porchetta; Bavareisa o bicerin all'amaretto) o carne (Ravioli di zucca con burro nocciola, guanciale e mostarda di mele; Tournados di maialino su torretta di patate, salsa al Cortefranca e pere Williams; Semifreddo ai cachi).

Nato nel 2015 come sfida InGalera è riuscito ad affermarsi non solamente per il suo obiettivo sociale, ovvero dare lavoro ai detenuti per fare in modo che una volta fuori abbiano possibilità concrete di inserimento, ma anche per la qualità del cibo e del servizio. Tanto da essere inserito in guide come Gambero Rosso e la Michelin. Ora viene portato come esempio per far sì che il progetto possa essere da esempio per siutiazioni e realtà simili.