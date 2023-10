Bollate, sequestrata una discarica abusiva: l'azienda versava rifiuti illeciti

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano e del Reparto Operativo Aeronavale di Como hanno concluso un'operazione di polizia ambientale che ha permesso di individuare, nel comune di Bollate, una discarica abusiva all'interno della quale erano presenti numerosi cumuli di materiale ferroso a contatto diretto con il terreno non impermeabilizzato.

7.000 metri, di proprietà di una società milanese attiva nel commercio all'ingrosso di metalli ferrosi

Le indagini, iniziate a dicembre 2021, si sono sviluppate attraverso sorvoli effettuati dalle unità della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese, a seguito dei quali sono stati individuati rifiuti in evidente stato di abbandono, disseminati in un'area di oltre 7.000 metri, di proprietà di una società milanese attiva nel commercio all'ingrosso di metalli ferrosi. I successivi riscontri, svolti dalla Compagnia di Paderno Dugnano, hanno avvalorato l'ipotesi investigativa che il sito sia stato destinato, da diversi anni, allo stoccaggio e al deposito illecito di rifiuti, in violazione della normativa vigente.

L'azienda sarà tenuta a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti

Le Fiamme Gialle, pertanto, avvalendosi del supporto dei tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Lombardia, hanno proceduto al sequestro dell'area e a denunciare, alla Procura della Repubblica di Milano, l'amministratore della società proprietaria del sito, per aver realizzato e gestito una discarica non autorizzata. La stessa società è stata segnalata ai fini della responsabilità amministrativa e sarà tenuta a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.