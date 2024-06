Roberto Bolle danza per bambini ricoverati all'ospedale Buzzi di Milano

Roberto Bolle, insieme all'Etoile della Scala di Milano, Nicoletta Manni, e al ballerino Pierpaolo Ciacciulli lunedì sera hanno danzato per i bimbi dei reparti pediatrici dell'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano. Il gruppo ha interpretato una versione semplificata de "Il Lago dei Cigni", coadiuvati dalla voce narrante di Stefano Accorsi.

Roberto Bolle danza con la voce narrante di Stefano Accorsi

"Con OnDance abbiamo pensato di portare gioia e spensieratezza nei reparti dei bambini in difficoltà convinti che i sorrisi e lo stupore che la danza sa suscitare può essere di conforto per le loro sofferenze. Per farlo al meglio ho coinvolto amici come Stefano Accorsi che ha accompagnato con la sua voce i nostri passi raccontando la storia de Il Lago dei Cigni. È stata un'esperienza bellissima e struggente insieme", ha commentato Bolle.