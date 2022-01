Bollette energetiche, Fontana esulta: "Pressing Lega ha dato i suoi frutti"

“Il pressing dei ministri della Lega Giorgetti, Stefani e Garavaglia ha prodotto effetti importanti. Un risultato particolarmente rilevante per la Lombardia e per le imprese della nostra regione, locomotiva economica-produttiva del Paese”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia riguardante le ‘bollette energetiche’ e l’annullamento degli oneri di sistemi a tutte le imprese per primo trimestre. “Un primo segnale forte è importante - prosegue Fontana - che arriva grazie all’impegno e alla costanza dei ministri leghisti”.