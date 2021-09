Bolognini (Lega): "Finalmente Sala riconosce gli errori sulle ciclabili"

“Dopo tanti mesi passati a difendere in maniera ideologica le nuove piste ciclabili volute dalla sua giunta a Milano, finalmente il Sindaco Sala ha riconosciuto che molte di queste sono sbagliate e vanno rifatte.” Lo dichiara Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. “In realtà, ora è tardi – prosegue Bolognini –. Il Sindaco si sveglia a poche settimane dal voto forse per convincere le migliaia di milanesi arrabbiati per delle piste ciclabili inutili, pericolose e che hanno creato ingorghi e lunghe code in tutta la città, con numerosi disagi per i cittadini. Per fortuna – conclude –, non sarà certo il Sindaco Sala a rivedere il piano della mobilità ciclabile, ma sarà, dopo il voto, il nuovo Sindaco Luca Bernardo.”