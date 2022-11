Bolognini (Lega): "Majorino pro cannabis e pride, estraneo a cultura lombarda"

Anche il commissario provinciale della Lega Stefano Bolognini commenta la decisione del centrosinistra lombardo di candidare Pierfrancesco Majorino alle Regionali: “Pierfrancesco Majorino, il candidato del centrosinistra per le elezioni regionali, ha dimostrato in diverse occasioni di essere sostenitore di idee come cannabis libera, ius scholae e pride. Idee contrapposte ai valori e alla storia della nostra regione e assolutamente non condivisibili. Sono certo che i cittadini lombardi sapranno premiare il buon governo del Presidente Attilio Fontana e della sua giunta e sapranno distinguere tra chi si occupa davvero delle loro priorità e chi invece fa propaganda su temi che sono del tutto estranei alla cultura della Lombardia”.