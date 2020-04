Bolognini: "Tasca ringrazi e eviti polemiche fuori luogo contro Regione"

“Noto con disappunto che alla pletora di esponenti, soprattutto del PD, che in questi giorni hanno a più riprese criticato Regione Lombardia per avere stanziato 400 milioni di euro ai comuni lombardi, si è aggiunto anche l’Assessore al Bilancio del Comune di Milano Roberto Tasca. Ogni tanto ringraziare, come hanno fatto tanti altri comuni e sindaci, sarebbe cosa buona e giusta, ma anche oggi si riesce a fare ulteriore polemica su soldi veri per opere che interessano la cittadinanza”. Queste le parole del Commissario Lega a Milano Stefano Bolognini, dopo le accuse dell’Assessore al bilancio del Comune di Milano Roberto Tasca, in merito agli stanziamenti di fondi di Regione Lombardia ai comuni lombardi.

“Oltretutto – ha aggiunto Bolognini –, la chiosa con cui, ammantandosi di retorica resistenziale, Tasca accusa la Regione Lombardia di volere ‘affamare Milano’ è del tutto insensata e, naturalmente, non risponde al vero. Vogliamo forse negare che, a fronte dei 4 milioni stanziati dalla giunta regionale al Comune di Milano, dal Governo siano arrivati solo 250.000 euro? O forse si vogliono esporre ed elencare solo i numeri e i dati che fanno comodo?”.