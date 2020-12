Bolognini: "Visione di Sala? Più moschee e meno alloggi per forze dell'ordine"

Il Commissario Provinciale di Milano della Lega, Stefano Bolognini, ha così commentato le parole di Beppe Sala che parlando della sua ricandidatura a sindaco ha annunciato una "visione rivoluzionaria" per Milano: “Dal giorno dell’annuncio della sua ricandidatura, il Sindaco Sala annuncia ripetutamente la volontà di una rivoluzione amministrativa. Per ora, gli unici atti di cui abbiamo notizia sono l’intenzione di aprire nuove moschee a Milano lasciando aperte quelle abusive e il provvedimento della sua maggioranza che ha ridotto la percentuale di alloggi popolari destinati alle Forze dell’Ordine dal 10% al 3%. La città ha sicuramente bisogno di un rilancio dopo mesi di stallo, ma non certo nella direzione delle prime ‘rivoluzionarie’ mosse del Sindaco”.

“Apprendiamo poi con piacere – aggiunge il commissario della Lega – che, dopo le immagini delle lunghe code di persone in attesa per ricevere il pacco alimentare, il Sindaco Sala abbia deciso di recarsi al Pane Quotidiano nel giorno di Natale. Mi auguro ora – conclude Bolognini – che l’impegno verso queste persone non si limiti soltanto ai riflettori del 25 dicembre, ma sia costante per tutti i 365 giorni dell’anno”.