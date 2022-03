Bombardamento ospedale, Fontana: colpo al cuore

Ucraina, il Comitato per l'emergenza della Lombardia coordinato da Bertolaso

"Aprire i giornali e guardare le immagini della TV con lo straziante bombardamento dell'ospedale dei bambini e' un colpo al cuore. Di peggio non poteva accadere". A scriverlo fu Facebook e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Come Regione ci stiamo impegnando per accogliere e afferma chi giunge dall'Ucraina fuggendo dalla guerra. Chi lo puo' fare contribuisca a queste azioni di solidarieta'. Infine, voglio provare a essere comunque ottimista e pensare ai piccoli pazienti oncologici gia' negli ospedali lombardi: stanno bene e, almeno loro, hanno ritrovato un po' di serenita'", ha concluso il governatore.

Fontana: "Ucraina, uno strumento per affrontare la crisi"

"Per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto - spiega il presidente Fontana - abbiamo deciso di costituire questo Comitato. Uno strumento che contribuirà ad affrontare, sulla base dell'ordinanza del Governo, quanto necessario per le azioni e le attività da mettere in campo durante la crisi".

"Ciò - continua il presidente - avverrà in costante raccordo con il Governo, a partire dalla Protezione civile nazionale". "Nel ringraziare chi opererà all'interno di questa struttura - conclude Fontana - rinnovo il mio appello alla solidarietà e alla vicinanza nei confronti di chi fugge dalla guerra".

