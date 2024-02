Milano: bombe carta contro la polizia, 50 interisti in questura

Bombe carta contro la polizia, 50 interisti in questura

Cinquanta ultras dell'Inter sono stati raggiunti da Daspo emessi dal questore di Milano dopo un fitto lancio di bottiglie e di bombe carta contro i mezzi delle forze dell'ordine e dei pullman dei tifosi della Juventus al termine della partita allo stadio San Siro. Polizia e Carabinieri hanno bloccato i tifosi interisti in via Pinerolo trovando bastoni cinture e tirapugni in un'area verde di via Ippodromo.

Bombe carta contro polizia, due persone arrestate

Tutti i 50 tifosi nerazzurri sono stati accompagnati in questura: due di loro, un 22enne e un 24enne, sono stati arrestati e 48 sono stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Il questore Giuseppe Petronzi, dopo quello gia' emesso a un tifoso juventino prima dell'inizio della partita, ha emesso un Daspo nei confronti di tutti i 50 supporters interisti.