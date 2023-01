Bonaccini: “Con Majorino una bella sfida"

Io penso che sia davvero contendibile e credo che il profilo della candidatura messa in campo", cioè quello di Pierfrancesco Majorino, "sia molto autorevole, è già stato un ottimo amministratore della città di Milano e parlamentare europeo, quindi con uno sguardo sul mondo, visto che anche Milano la Lombardia non possono essere che grandi realtà europee e internazionali. Io sono convinto che possa vincere". Così, il presidente della Regione Emilia-Romagna e candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, ha replicato, nel corso di una conferenza stampa a chi gli chiedeva se considerasse possibile una vittoria del candidato del centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, nella corsa alla presidenza della Regione Lombardia alle prossime elezioni regionali. "Credo - ha osservato - che sia una bella sfida, parliamo della prima regione italiana, con un sesto degli abitanti del Paese, e ha un valore, oltre che politico, simbolico molto importante. Non abbiamo scelto a caso Milano - ha concluso riferendosi alla Convenzione programmatica per la sua candidatira in calendario sabato e domenica nel capoluogo lombardo - ma proprio perché volevamo dare un'impronta di forza, di pensiero e di sostegno a Majorino nella sua corsa"