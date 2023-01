Bonelli: "Non abbiamo tabù ecologici. Ma puntiamo su economia circolare"

"Non abbiamo tabù ecologici, ma vogliamo che l'economia circolare sia un elemento fondante della futura regione Lombardia". Lo ha dichiarato il co-portavoce di Europa Verde a margine della presentazione a Milano dei candidati della lista Alleanza Verdi-Sinistra alle elezioni regionali in Lombardia interpellato sulla polemica circa il futuro degli inceneritori in regione.

Bonelli: "Si deve lavorare per implementare la raccolta differenziata"

"Si deve lavorare per implementare la raccolta differenziata, usare le nove tecnologie delle quali non abbiamo assolutamente paura, fare impianti nuovi. Le forme di incenerimento sono ormai legate al passato e il problema non è la chiusura, ma come realizzare una nuova fase moderna in linea con le direttive europee", ha aggiunto.

Bonelli: "Fonanta non sa qual è il nucleare di ultima generazione"

"Fontana dice 'nucleare di ultima generazione', ma Fontana non sa qual è il nucleare di ultima generazione, probabilmente non sa nemmeno la differenza tra fissione e fusione nucleare. Il nucleare di ultima generazione non esiste". Così il coportavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, a margine di un evento a Milano. "Esiste quello di terza generazione plus", cioè "quello che si sta facendo in Francia, che ha un elevato costo economico", ha aggiunto. "Quindi Fontana deve dire ai lombardi se vuol fare pagare alle imprese l'energia più cara di quanto la paghiamo oggi, perché è quello che sta accadendo in Francia". Da questo punto di vista, "siamo proprio dalla parte opposta, però la superficialità e la approssimazione di chi si candida a governare nuovamente, ahimé, questa regione, è drammatica. Fontana ai lombardi e alle lombarde deve dire dove le vuole mettere le centrali nucleari. Troppo semplice dire 'nucleare di ultima generazione' e poi non dici dove vuoi mettere le centrali"