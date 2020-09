Bonini (Cgil) a Sala: il modello Milano va costruito assieme, subito

Richiamo di Bonini (Cgil) a Sala: il modello Milano (città metropolitana) va costruito assieme, subito

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Massimo Bonini, segretario della Camera del Lavoro, presentando il Piano per rilanciare Milano ha rivolto un forte richiamo al sindaco Beppe Sala: “Sala fa bene ad ascoltare la città ma credo che subito dopo deve iniziare un lavoro per condividere e formalizzare gli obiettivi e i progetti che questa città con l’area metropolitana deve raggiungere. Non è più tempo dell’ascolto fine a sé stesso, non è più tempo di parlare di partecipazione in termini buoni ma non concreti, abbiamo bisogno – e credo che anche la politica ne abbia bisogno – di misurare i risultati e va fatto adesso non in campagna elettorale, se arriviamo lì è troppo tardi. Credo che Sala dovrebbe ricordarsi un po’ di più che è sindaco di Milano e dell’area metropolitana e non possiamo, in un territorio in cui le persone vanno a lavorare in città e a dormire nell’hinterland, dimenticarci di tutto ciò che sta fuori i confini della città. Non possiamo lasciare sole le persone, quei territori non hanno le capacità e le competenze per ragionare del loro sviluppo. Qualcuno se ne deve far carico altrimenti diventa una guerra tra poveri”. Poi Bonini, citando Roma che è riuscita a finanziare il proprio piano di ripresa, richiama ciascuno alle proprie responsabilità: “mi chiedo la politica milanese dov’è? Genova, Bologna, Napoli a livello di area metropolitana stanno discutendo, ma noi non siamo ancora partiti. Quando parliamo di modello Milano e del ruolo trainante della città dobbiamo affrontare questi problemi: serve l’unità della classe dirigente del territorio che condivida scelte e obiettivi, questo è il nodo da sciogliere”, conclude Bonini.