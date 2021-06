Bonini (Cgil) sull’uccisione di Belakhdim Adil: inaccettabile morire così

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Sulla tragedia di questa mattina a Biandrate, nel novarese, dove un camionista, forzando il picchetto, ha travolto e ucciso un sindacalista di 37 anni, Belakhdim Adil, le parole del segretario della Camera del lavoro di Milano, Massimo Bonini. “Inaccettabile morire così,” afferma Bonini. “Un fatto grave ed inaccettabile sul quale è necessario fare presto piena luce.”, continua Bonini. “E’ ormai da troppo tempo che nella logistica si verificano episodi d’intimidazione e di violenza, in un settore dove, appalti e subappalti la fanno da padrone e che vede molto spesso l’applicazione di contratti pirata, le tutele e i diritti fondamentali come le libertà sindacali dei lavoratori sono continuamente messi in discussione. Il nostro pensiero va alla famiglia di Adil Belakhdim, alla quale esprimiamo cordoglio e vicinanza.”