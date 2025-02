Bonomi (FieraMilano): "Veniamo da anni record, il 2025 sarà importante"

"Noi veniamo da due anni importanti: il 2023 è stato un anno record per Fiera, il 2024 non posso ancora dirlo perché non l'abbiamo comunicato al mercato, ma sapete che recentemente abbiamo rivisto a rialzo le nostre guidelines. E il 2025 si prospetta un anno importante. Un anno che, nonostante il fatto che si preannuncino dazi o guerre commerciali che sono ancora tutte da esplorare, per Fiera a Milano è un anno di grande spinta". Lo ha detto il presidente di FieraMilano Carlo Bonomi a margine della presentazione a Palazzo Marino di MiArt 2025. "Noi ci aspettiamo di fare dei risultati molto importanti. Non lo diciamo solo noi, ma anche gli analisti del mercato - ha spiegato Bonomi - Il titolo di Fiera a Milano è entrato nei Best Pick 2025, cioè quei titoli su cui investire per un grande rendimento di quest'anno. Quindi siamo orgogliosi, contenti e speriamo di realizzare quanto abbiamo programmato nel nostro piano industriale".