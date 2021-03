Bonus auto di Regione Lombardia: da oggi gli incentivi

Fino ad 8mila euro per l'acquisto di un'auto a zero emissioni o a basso impatto ambientale e per moto elettriche: partono oggi gli incentivi di Regione Lombardia per rinnovare il parco veicolare inquinante.

Gli incentivi regionali vanno a sommarsi esclusivamente a quelli statali. Con un contributo fino a 8mila euro per elettriche pure o a idrogeno, uniche alle quali si può accedere anche senza rottamazione, ma con un contributo dimezzato. Per tutte le altre categorie, la rottamazione è obbligatoria.

Queste le fasce, come riporta Motorionline.com:

– 8.000 euro per auto a zero emissioni (es. elettrica pura o idrogeno); 4.000 euro (senza rottamazione);

– 5.000 euro per auto con emissioni di CO2 ≤60 g/km e NOx ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride);–

4.000 euro per auto di CO2 ≤60 g/km e con NOx ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel);

– 4.000 euro per auto con emissioni CO2 tra 61 e 110 g/km e con NOx ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride).

– 3.000 euro con emissioni CO2 tra 61 e 110 g/km e con NOx ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel)

– 3.000 euro con emissioni CO2 tra 111 e 145 g/km e con NOx ≤ 85.8 mg/km (es. euro 6D benzina, metano, Gpl o ibride)

– 2.000 euro con emissioni CO2 tra 111 e 145 g/km e con NOx ≤ 126 mg/km (es. euro 6D-Temp benzina, metano, Gpl o ibride oppure euro 6D diesel).

Ogni cittadino, residente nella Regione Lombardia, può registrare la propria domanda di partecipazione al Bando, sul sito dedicato. Una volta registrata la domanda il cittadino può recarsi da un venditore/concessionario abilitato e procedere all’acquisto di un veicolo a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione o immatricolato in data successiva al 1° gennaio 2020 (non sono ammessi a contributo acquisti effettuati prima del 1° marzo 2021). Il contributo è scontato in fattura direttamente dal venditore/concessionario, che riceve poi il rimborso dalla Regione