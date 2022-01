Bonus Terme Lombardia: proroga, come richiederlo, elenco strutture

Bonus Terme Lombardia: proroga

Il Bonus Terme è un’agevolazione rivolta a tutti i cittadini maggiorenni italiani e residenti in Italia, senza alcun limite legato al nucleo familiare o all’ISEE. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e riporta: “Si tratta, in particolare, di un intervento che mira a sostenere un settore particolarmente colpito dall’emergenza covid”.

È arrivata poi anche una proroga con il decreto Sostegni ter: si potrà usare il bonus fino al 31 marzo 2022. A stabilire la proroga del bonus terme è l’articolo 6 della bozza del decreto, “Buoni per servizi termali”. La scadenza per poter usare lo sconto fino a 200 euro presso le terme accreditate era, in origine, l’8 gennaio 2022. Una proroga dei termini si è resa necessaria vista “la permanente situazione di emergenza epidemiologica”.

Bonus Terme Lombardia: come richiederlo

Non è più possibile per tutti fare domanda per il bonus. La proroga riguarda l’uso dello sconto, per i cittadini che ne hanno fatto richiesta entro i tempi stabiliti e che sono risultati beneficiari del bonus. Dunque, la proroga riguarda più l’utilizzo dello sconto che la richiesta dello stesso bonus.

Bonus Terme Lombardia: elenco strutture

L’elenco delle strutture accreditate è pubblicato sul sito di Invitalia (mettere link) ed è stato aggiornato il 23 gennaio 2022.

Si va sul sito e nella sezione “terme accreditate” si accede all’elenco delle strutture divise regione per regione. Come riporta sempre il sito Invitalia:

- I cittadini maggiorenni residenti in Italia possono beneficiare del bonus terme e ottenere dall’ente termale accreditato lo sconto in fattura, fino a un massimo di €200 a persona.

- Il bonus può coprire il 100% del prezzo di acquisto dei servizi termali ammessi. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a €200, l’importo in più sarà a carico del cittadino.

- Il cittadino interessato al bonus terme deve rivolgersi esclusivamente a uno degli enti termali accreditati, gli unici abilitati a effettuare la prenotazione.

(D.I.)