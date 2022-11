BookCity continua con Trenord: 15 podcast da ascoltare sul treno

BookCity Milano continua ed estende i propri confini con Trenord: la manifestazione dedicata al libro e alla lettura promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, dall’Associazione BookCity Milano e da AIE, che si è conclusa sabato, prosegue grazie a un’iniziativa dell’azienda ferroviaria lombarda. Trenord e BookCity Milano proporranno 15 podcast di brani letterari dedicati ai viaggiatori, da ascoltare in treno, ma anche in auto o nel tempo libero.

L’iniziativa “Sul treno. Letture dalle grandi opere della letteratura internazionale” realizzata da Trenord e BookCity Milano porterà la manifestazione oltre i limiti urbani, viaggiando sui treni del servizio ferroviario lombardo. Proseguendo fino ai primi mesi del prossimo anno, metterà inoltre in collegamento BookCity con il progetto di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023.

Trenord, il calendario delle pubblicazioni

Da oggi, sull’App e sul sito di Trenord saranno pubblicati i 15 podcast di brani letti da attori professionisti, che saranno raggiungibili anche dai canali digitali di BookCity Milano. A inaugurare il viaggio letterario è “Le strade” di Ada Negri, in edizione Mondadori. I brani successivi seguiranno il calendario di seguito:

1 dicembre, Josè Saramago, “A volte il mattino aiuta” (tratto da “Di questo mondo e degli altri”, Feltrinelli)

12 dicembre, Louise Doughty, “Binario sette” (Bollati Boringhieri editore)

22 dicembre, Ermanno Olmi, “Il ragazzo della Bovisa” (Mondadori)

12 gennaio, Tracy Chevalier, “La Vergine Azzurra” (Neri Pozza Editore)

23 gennaio, Flannery O’Connor, “Il treno” (Minimum Fax)

3 febbraio, Dino Buzzati, “Qualcosa era successo” (tratto da “Sessanta racconti”, Mondadori)

A questi si aggiungeranno altri otto podcast, entro aprile. Saranno disponibili per l’ascolto fino al 21 novembre 2023.

La collaborazione fra Trenord e BookCity Milano

La collaborazione fra Trenord e BookCity nasce sullo spunto del tema dell’edizione 2022 della manifestazione milanese, “La vita ibrida”, scelto per raccontare la complessità e le sfaccettature del mondo contemporaneo. L’obiettivo del progetto “Sul treno” è valorizzare il viaggio come esperienza culturale ibrida per natura, che provoca l’incontro con altre persone, altri luoghi, altre realtà.

A chi viaggia, si vuole offrire un’ulteriore esperienza culturale, con l’ascolto dei 15 brani. Inoltre, sulla linea che collega Bergamo e Brescia saranno proposti anche momenti di lettura dal vivo nel 2023, anno in cui le città saranno Capitali della Cultura.