Bookcity, Lucrezia Lerro presenta "Se osi parlare"

Dall'11 al 17 novembre Milano torna a essere il cuore pulsante della cultura con la nuova edizione di BookCity, l’evento annuale dedicato al mondo dei libri e della lettura. Il tema centrale di questa edizione è "Guerra e Pace", con l'obiettivo di riflettere sui conflitti e sull'importanza della memoria collettiva. L'evento prevede 1.597 incontri con oltre 3.000 protagonisti, coinvolgendo 70 librerie, più di 50 biblioteche e 339 sedi in tutta la città.

Tra le numerose presentazioni in agenda, merita di essere annotato l'evento di sabato 16 novembre alle 18 con Lucrezia Lerro, che presenta presso Colibrì, in via Laghetto 8/11, il suo ultimo libro "Se osi parlare", pubblicato per La Nave di Teseo.

"Se osi parlare": una riflessione sul microcosmo familiare e sulla violenza maschile

Recita la presentazione del libro: "Con la delicatezza della poesia e la spietata precisione di una denuncia, Se osi parlare è una riflessione sul microcosmo familiare e sulla violenza maschile. Uno spazio privato spesso attraversato dalla follia, dall’estraneità, da un esercizio del potere sterile da parte dell’uomo che può arrivare fino alla violenza. Una violenza (sia essa fisica o psicologica) che nasce all’interno della famiglia per proseguire anche fuori dalle mura di casa, rivolta ad altri contesti, ad altre donne, ugualmente vittime. Lucrezia Lerro osserva con l’attenzione di un entomologo gli interni domestici in cui inizia, subdolamente, la subalternità di una persona nei confronti di chi sostiene di amarla. Guarda queste donne diventare vittime due volte: quando, oltre agli abusi, subiscono giudizi sferzanti, e sentono su se stesse il riverbero di una colpa che non è la loro. Queste donne, private della possibilità di parlare, qui, nello spazio della letteratura, ritrovano la loro voce".

Scrittrice e poetessa, nonchè collaboratrice di Affaritaliani.it, Lucrezia Lerro presenterà il volume dialogando con l'artista, architetto e regista di origini armene Yervant Gianikian e con il direttore di Affaritaliani.it Angelo Perrino.