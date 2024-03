BookCity Milano, dall’11 al 17 novembre la XIII edizione della manifestazione dedicata al libro e alla lettura

Si è tenuto oggi, nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, l’incontro di presentazione della tredicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terrà a Milano tra l’11 e il 17 novembre; per la sua edizione 2024, BCM sceglie di dedicarsi al focus tematico Guerra e Pace. BookCity Milano è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori. Prosegue inoltre il sostegno da parte del Centro per il libro e la lettura.

Il focus tematico di BCM24 sarà quindi Guerra e Pace

Il focus tematico di BCM24 sarà quindi Guerra e Pace, poiché in un momento storico in cui drammaticamente si ripropone l’atavico tema della guerra e della pace non si può non prendere atto di come questo argomento abbia impegnato e impegni la letteratura nelle sue varie forme. I libri e la letteratura sono da sempre uno spazio di rappresentazione di una terribile realtà e dell’ansia di superarla, uno strumento di espressione e comprensione, preziosi segnavia per leggere il passato e il presente, ma soprattutto per pensare il futuro.