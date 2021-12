Borghi (FederModaItalia): a Natale, acquisti col cuore

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano - Nel periodo natalizio incremento del 10% dei consumi rispetto al 2019, con la metà degli acquisti concentrata sulla che riguarda la moda, in particolare capi di abbigliamento, maglieria, borse, scarpe ed accessori. È la previsione di Federazione Moda Italia-Confcommercio, secondo la quale “c’è voglia di ripresa e di normalità. La ripresa dei consumi di moda c’è stata e il rush finale dei regali di Natale è partito alla grande con un’impennata di acquisti last minute, affrontata nei negozi con equilibrio e sicurezza”.