Borghi (FederModaItalia): "Lockdown c’è o vale solo per i negozi di moda?"

Borghi (FederModaItalia): ma il lockdown c’è davvero? O vale solo per i negozi di moda

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – “Oggi, 6 novembre, sono entrate in vigore le prescrizioni del DPCM del 3 novembre 2020. Eppure, muovendosi a Milano - afferma Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio e Federmoda Milano - si percepisce lo stesso movimento di ieri. Non vorrei che le persone avessero preso le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio con una certa leggerezza, non consapevoli della gravità della situazione. E comunque sarebbe opportuno effettuare molti controlli. Sono aperti tabaccai, profumerie, ferramenta, negozi di elettronica, librerie, edicole, fiori e piante, concesssionari ecc...ecc... Sono chiusi solo pubblici esercizi e negozi di abbigliamento e calzature. Mi domando allora se queste disposizioni siano state introdotte per la tutela della salute pubblica o, per eterogenesi dei fini, per far chiudere definitivamente i soli negozi di moda”, conclude Borghi. (imprese-lavoro.com)