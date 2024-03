Bormio: al via i Giochi mondiali invernali dei trapiantati

Sipario alzato sulla dodicesima edizione dei Giochi Mondiali Invernali dei Trapiantati. Si tratta del primo evento "Italia dei Giochi", il programma della Fondazione Milano Cortina 2026 che celebra su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026. Alla cerimonia di apertura, tenutasi ieri sera a Bormio, hanno partecipato la Presidente della World Transplant Games Federation Liz Schick, il Sindaco di Bormio Silvia Cavazzi, il Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti Massimo Cardillo, il Presidente Fisi Alpi Centrali Franco Zecchini e il Presidente di Aned (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto APS), Giuseppe Vanacore.

Vanacore: "Promuovere l'importanza del trapianto"

I World transplant winter games sono organizzati dall'Aned, che ha ricevuto il mandato di organizzare l'edizione invernale 2024. "Ci riempie di orgoglio e di gioia, e contemporaneamente ci commuove, vedere così tanti atleti trapiantati che hanno deciso di partecipare a questa edizione italiana, insieme alle loro famiglie. E' una grande opportunità che vogliamo sfruttare per diffondere le migliori esperienze internazionali, per globalizzare il valore della scienza ma soprattutto per promuovere l'importanza del dono e la gratuità del trapianto". Così Giuseppe Vanacore, Presidente di Aned.

Cinque giorni di competizioni con atleti da tutto il mondo

Le competizioni sono iniziate questa mattina e proseguiranno fino a venerdi' 8 marzo. Cinque giorni durante i quali oltre 200 atleti da tutto il mondo si sfideranno - divisi in fasce di eta' e in base al genere - in 14 discipline invernali di sci alpino e nordico. La settimana terminerà con la Nicholas Cup: la prestigiosa competizione fondata in memoria di Nicholas Green, un bambino di sette anni che, durante una vacanza in Italia nel 1994, è stato ucciso nel corso di una rapina e i cui organi sono stati donati dalla famiglia.