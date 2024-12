Bormio, la Regina delle Alpi si prepara alle Olimpiadi: al via la Stagione Sciistica 2024/25

Con l’apertura ufficiale degli impianti fissata per il 6 dicembre 2024, Bormio si prepara a una stagione sciistica ricca di novità e adrenalina. Il comprensorio, cuore delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, sarà protagonista di alcune tra le competizioni più attese, tra cui il sci alpino maschile e il debutto olimpico dello sci alpinismo. L’inverno 2024/25 rappresenta quindi un’occasione unica per vivere in anteprima l’atmosfera delle Olimpiadi e sciare sulle leggendarie piste dove, tra poco più di un anno, i migliori atleti al mondo si contenderanno le medaglie.

Le date di apertura degli impianti

Gli appassionati di sci potranno godere di una lunga stagione grazie all’apertura scaglionata degli impianti nei diversi comprensori:

Bormio: 05/12//2024 – 06/04/2025

Santa Caterina Valfurva: 06/12/2024 – 21/04/2025

Cima Piazzi: 06/12/2024 – 06/04/2025

San Colombano: 21/12/2024 – 30/03/2025

Questa stagione sarà arricchita da numerose iniziative pensate per rendere le vacanze in montagna indimenticabili per tutte le tipologie di visitatori, dai principianti agli sciatori esperti, fino alle famiglie.

Novità e restyling: preparativi per il grande appuntamento del 2026

In vista delle Olimpiadi, il comprensorio di Bormio è stato oggetto di importanti rinnovamenti. Tra le innovazioni principali spicca il restyling della Cabinovia Bormio – Bormio 2000, che collega il paese alla celebre Pista Stelvio, teatro delle competizioni olimpiche. Le prime 40 cabine, completamente rinnovate in uno stiloso “rosso Bormio”, saranno operative già dall’inizio della stagione, offrendo un’esperienza moderna e confortevole. L’intero impianto sarà completato entro il 2026, garantendo standard all’avanguardia per accogliere atleti e spettatori da tutto il mondo. Altre novità includono: ampliamento dei campi scuola Scoiattoli a Bormio 2000, con l’installazione di due nuovi nastri trasportatori, uno dei quali coperto (140 metri) e uno scoperto (65 metri). La realizzazione del parco giochi PlayWood, pensato per i bambini, e l’espansione dello snowpark The Jungle, già rinnovato nella scorsa stagione. Questi interventi si aggiungono ai miglioramenti già completati, come il rinnovamento della Vasca Stelvio a Bormio Terme e le nuove aree dedicate ai principianti.

La Pista Stelvio: un mito dello sci alpino

Fiore all’occhiello del comprensorio è senza dubbio la leggendaria Pista Stelvio, che nel febbraio 2026 ospiterà tutte le gare di sci alpino maschile delle Olimpiadi. Con i suoi 3.186 metri di lunghezza, un dislivello complessivo di 987 metri e una pendenza massima del 63%, è considerata una delle piste più tecniche e spettacolari al mondo. La Stelvio ha scritto pagine di storia dello sci alpino, ospitando i Campionati Mondiali nel 1985 e 2005 e diventando tappa fissa della Coppa del Mondo dal 1993. Tra i momenti indimenticabili, la discesa leggendaria di Alberto Tomba nel 1995 e le vittorie di campioni come Deborah Compagnoni e Pietro Vitalini. Le gare olimpiche in programma includono:

7 febbraio 2026: Finale discesa libera maschile

11 febbraio 2026: Finale Super-G maschile

14 febbraio 2026: Slalom gigante maschile

16 febbraio 2026: Slalom maschile

Sci Alpinismo: la novità olimpica a Bormio

Per la prima volta nella storia, lo sci alpinismo sarà disciplina olimpica, e Bormio avrà l’onore di ospitare il suo debutto ufficiale. Le gare si svolgeranno su una versione inedita della Pista Stelvio, trasformata per accogliere gli atleti di questa spettacolare disciplina, che combina tecnica, resistenza e velocità. Le competizioni previste sono:

19 febbraio 2026: Gare sprint (maschile e femminile)

21 febbraio 2026: Staffetta mista

Lo sci alpinismo, disciplina dalle profonde radici nelle regioni alpine, ha visto un incremento straordinario di praticanti negli ultimi anni e sarà una delle attrazioni principali delle Olimpiadi 2026.

Offerte per una Stagione accessibile a tutti

Per la stagione 2024/25, il comprensorio di Bormio riconferma il sistema di prezzo dinamico per lo skipass unico plurigiornaliero, che consente sconti fino al 25% per chi acquista online. Le promozioni includono:

Bambini gratis: i piccoli sotto i 7 anni (nati dal 2017 in poi) sciano gratuitamente con un genitore pagante.

Tariffa Junior 50%: per i ragazzi nati tra il 2009 e il 2016, sconti fino al 50% sullo skipass giornaliero e plurigiornaliero.

Lo skipass consente l’accesso a tutte le località del comprensorio (Bormio, Santa Caterina, Cima Piazzi-San Colombano), collegate tra loro da un comodo servizio bus gratuito.

Un’anteprima olimpica

Con un mix unico di piste tecniche, servizi moderni e un’atmosfera già proiettata verso il 2026, Bormio si conferma la destinazione ideale per gli amanti degli sport invernali. Che siate atleti, principianti o famiglie in cerca di divertimento, la stagione 2024/25 promette emozioni, innovazione e la possibilità di vivere in anteprima l’atmosfera olimpica. Non resta che preparare gli sci e immergersi in un inverno da campioni.