Bormio, Coppa del mondo: Dominik Paris vince la discesa, secondo Odermatt

Dopo circa un anno l’azzurro Dominik Paris torna alla vittoria e lo fa sulla sua pista preferita, la Stelvio a Bormio. E siamo a 7 successi (6 in Discesa e 1 in Super G).

Al secondo posto lo svizzero Marco Odermatt, leader della coppa del Mondo davanti al connazionale Niels Hintermann. Nei primo 10 anche l’altro azzurro Matteo Marsaglia.

Domme ha incantato scacchiando spettri e paure enersi in seguito al brutto infortunio. Con questa vittoria l’altoatesino supera lo svizzero Didier Cuche con cinque centri sulla stessa pista, la Streif di Kitzbuehel Pechino 2022, si avvicina e Domme ha le carte in regola per lasciare il segno . Domani e dopo si replica sulla Stelvio con 2 Super G in programma alle 11.30.