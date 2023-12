Bormio, Paris torna sullo Stelvio per la Coppa del Mondo di sci alpino

La discesa libera maschile di Coppa del Mondo di Sci torna sulla mitica pista Stelvio di Bormio.

La “Stelvio”, insieme alla "Streif" di Kitzbühel e "Wengen" in Svizzera è una delle tre piste più difficili del mondo e che nel corso degli anni ha acquisito un prestigio internazionale. Chi vince sulla Stelvio entra nel mito dello sci. Qui hanno vinto atleti del calibro di Pirmin Zurbriggen, Luc Alphand, Lasse Kjus, Hermann Maier, Bode Miller, Dominik Paris, Aksel Svindal...

C'è chiaramente grande attesa per Dominik Paris, reduce dal ritorno al successo sulla in Val Gardena e Re della Stelvio che proverà a vincere per la settima volta in discesa su questa pista.

Gli italiani in gara, oltre a Domme, saranno Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Giovanni Franzoni e Giovanni Borsotti e il bormino Pietro Zazzi. Oggi mercoledì 27 è attesa una nuova prova cronometrata in vista della discesa libera di giovedì e del superG di venerdì.

La due giorni valtellinese sarà la prova generale in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dove sulla Stelvio, si svolgeranno le gare più importanti dello sci alpino maschile.

Il programma delle gare valtellinesi di sci

27 DICEMBRE

11.30 - Seconda prova ufficiale della discesa libera maschile - Ski stadium

18:30 - Estrazione pettorali - Piazza Kuerc

28 DICEMBRE

11:30 - Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di Premiazione - Ski stadium

29 DICEMBRE

11:30 - Gara di Super G e Cerimonia di Premiazione - Ski stadium