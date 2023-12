Bormio piange Stefano Capitani, il re dello Stelvio

Bormio piange Stefano Capitani, noto imprenditore e figura di riferimento dell’Alta Valtellina che ha segnato il mondo della neve italiana, sia agonistico che turistico e politico. A lui si deve lo sviluppo del ghiacciaio dello Stelvio e dello sci estivo. Condivideva la sua passione per la montagna con la moglie Lucia e i figli Stefania, Umberto e Giovanni e i numerosi nipotini. Maestro di sci, albergatore e impiantista ha creato negli anni un gruppo imprenditoriale tra i più importanti dell’intero arco alpino.

Pedrini: "Capitani, un personaggio di spicco nel mondo dello sport"

“Stefano – commenta commosso l’ex Sindaco di Bormio Renato Pedrini - è stato un personaggio di spicco nel panorama dello sport, un uomo che ha dato tanto a Bormio e al mondo dello sci valtellinese e non solo. Lascia un grande vuoto in tutti noi, sentiremo la sua mancanza come Amico e come uomo di sport”.