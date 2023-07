Borseggiatrice incinta si costituisce certa che non l'arresteranno. Invece...

Borseggiatrice incinta si costituisce certa che non l'arresteranno. E invece...

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 13, una bosniaca di 32 anni, con un vistoso 'pancione', si è presentata all'Ufficio Denunce della Questura di Milano per costituirsi, certa che i poliziotti non l'avrebbero trattenuta perché incinta: sulla sua testa pendeva una condanna a 7 mesi per reati contro il patrimonio. Invece, è stato dato seguito all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, in quanto la legge è stata modificata: anche le donne in stato interessante devono scontare le pene loro comminate, pur con tutte le cautele del caso.