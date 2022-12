Borseggiatrici a Milano, il nuovo servizio di Striscia la Notizia

Riflettori di Striscia la Notizia nuovamente accesi sul fenomeno delle borseggiatrici a Milano. L'ultimo servizio del tg satirico Mediaset è andato in onda lunedì 26 dicembre. L'inviato Valerio Staffelli assieme alle sue ragazze del team "anti borseggio" hanno individuato due ladre alla stazione della metropolitana di Duomo ed hanno iniziato a pedinarle per impedire loro di mettere le mani sulle borse dei passeggeri. Le due donne si sono irritate e hanno cercato di seminare di Staffelli tornando in superficie. Ma il loro tentativo è stato vano e a quel punto una delle due donne, esasperata, ha iniziato ad avere atteggiamenti aggressivi verso il team anti borseggio e verso l'operatore, tra insulti, borsettate, e calci. Le due borseggiatrici hanno persino cercato rifugio tra le camionette della Squadra mobile, ma il pressing di Staffelli è proseguito inesorabile anche quando le due donne sono tornate alla stazione della metropolitana. "Ti seguo finchè smetti di rubare", ha spiegato l'inviato di Striscia