Borseggiatrici a Milano, maxi-tapiro d'oro alla consigliera Monica Romano

Va in onda questa sera su Canale 5 il servizio di Striscia la Notizia con la consegna di un maxi-tapiro d'oro alla consigliera del Comune di Milano Monica Romano, al centro delle polemiche sui social per un suo post degli scorsi giorni (poi rimosso) in cui puntava l'indice su chi realizza e pubblica filmati delle persone sorprese a rubare sui mezzi Atm. Una abitudine che Romano aveva definito "violenza": "Le cittadine e i cittadini che sanno davvero che cos’è il senso civico alzino la voce e invitino a spegnere le fotocamere". Un riferimento a pagine social molto popolari come MilanoBelladaDio. Ma la crociata contro le borseggiatrici ha proprio nell'inviato di Striscia Valerio Staffelli uno storico alfiere. Ed è Staffelli che si è presentato davanti a Palazzo Marino con un tapiro talmente grande da essere stato caricato su un furgoncino