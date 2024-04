Borseggiatrici al Bosco verticale: l'inseguimento di Striscia la Notizia

Borseggiatrici in azione a Milano. Con l'arrivo della bella stagione il perimetro d'azione delle malintenzionate pare essersi esteso. Uscendo dai confini delle linee metropolitane cittadine. Come dimostrato dal servizio di Valerio Staffelli andato in onda nella puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 10 aprile. Le telecamere del tg satirico di Mediaset sono infatti andate all'inseguimento di due donne pizzicate in flagrante a rubare un telefonino in zona Gae Aulenti, a Milano: "Le abbiamo individuate in un'area verde sotto il Bosco Verticale e abbiamo assistito in diretta al furto di un cellulare a una giovane ragazza, con il trucco della cartina".

L'inseguimento e l'arresto della borseggiatrice

Il servizio mostra l'inviato braccare una delle due ladre, che reagisce con insulti e offese. Poi la giovane cerca riparo in un bar ma viene inseguita anche lì. Sul posto giunge anche la ragazza legittima proprietaria del telefono, dotato di dispositivo di tracciamento. Messa alle strette, la ladra abbandona il telefono nel bagno del locale. Ma le prove contro di lei appaiono troppo evidenti e sul posto sopraggiunge anche una pattuglia di Polizia che provvede all'arresto.