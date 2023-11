Botero: Via Crucis', apre a Milano la mostra evento

Al via oggi a Milano "Botero: Via Crucis". Si tratta della "prima mostra postuma" di uno degli artisti contemporanei più amati dal pubblico, una collezione che suona come un vero e proprio testamento spirituale. Fernando Botero è uno dei grandi maestri della contemporaneità: pittore, scultore e disegnatore che rimarrà con le sue opere al Museo della Permanente, in Via Filippo Turati 34, fino al 4 febbraio.

Botero: Via Crucis', apre a Milano la mostra evento

Morto lo scorso settembre a 91 anni Botero è stato pittore, scultore e disegnatore. Era nato il 19 aprile 1932 a Medellín, secondo di tre figli, e dopo gli studi in Colombia, all'inizio degli anni '50 aveva intrapreso con una borsa di studio un viaggio via mare verso l'Europa per familiarizzarsi con l'arte del Vecchio Continente, a Madrid, Parigi e Firenze.